Корреспондент «Известий» показал обстановку на Крымскому мосту после ремонта

Крымский мост открыли для автотранспорта после надвижки последнего из четырех новых пролетов на левой стороне. Корреспондент «Известий» Николай Аксенов во вторник, 31 января, показал обстановку на этом участке дороги после ремонта.

Мост закрывали на несколько часов в ночь с понедельника на вторник. Последнюю четвертую надвижку строители установили в рекордно короткие сроки — за шесть с половиной часов.

«Многотонное сооружение на передвижных основах было установлено домкратом на опорные колонны. Сейчас движение идет в обычном темпе. Скорость перемещения не более 50 км в час. А вот время ожидания на пункте пропуска составляет от 15 до 20 минут в зависимости от объема перевозимого багажа», — передает журналист.

Со слов водителей, больших очередей нет, сами ремонтные работы не повлияли на их график.

О планирующемся перекрытии сообщалось 29 января. Отмечалось, что движение возобновят к 12:00, однако работы удалось завершить досрочно.

Ранее в этом месяце строители завершили установку третьего пролета. Работы на Крымском мосту идут в круглосуточном режиме с опережением графика. Полностью завершить ремонт планируется уже в марте.

5 декабря объект посетил президент России Владимир Путин. Он лично сел за руль и проехал по восстановленной полосе.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.