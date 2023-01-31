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Венгрия поддержала выдвижение Эрдогана на Нобелевскую премию мира

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Turkish Presidency
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Будапешт выступил за предоставление президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану Нобелевской премии мира за посредничество в переговорах по Украине. Как указал 31 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто, опыт посредничества Анкары является единственным успешным на сегодняшний день.

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«Благодаря усилиям Эрдогана и главы МИД [Турции Мевлюта] Чавушоглу появилась зерновая сделка. ‹...› Сегодня появилась инициатива, суть которой в том, чтобы президент Эрдоган получил Нобелевскую премию мира, поскольку единственный успешный опыт посредничества связан с его именем», — сказал он на совместной с Чавушоглу пресс-конференции. Трансляция выступления велась на странице Сийярто Facebook (принадлежит организации Meta, запрещенной в РФ и признанной экстремистской).

Чавушоглу находится с официальным визитом в Венгрии по приглашению Сийярто. Во вторник глава МИД Турции также встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, отмечает агентство Anadolu.

16 января Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил готовность Анкары стать посредником в урегулировании украинского конфликта.

Кроме того, 10 января Анкара заявила о планах открыть гуманитарный коридор между РФ и Украиной для помощи детям, женщинам и раненым, пострадавшим от конфликта. Также сообщалось, что Турция готова стать посредником в этом вопросе.

В конце декабря прошлого года спикер великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп также сообщил о выдвижении президента Эрдогана на Нобелевскую премию мира за усилия по урегулированию украинского конфликта.

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