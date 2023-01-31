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Медведев отреагировал на прогноз МВФ по росту ВВП России

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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 31 января отреагировал на прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по динамике ВВП России, отметив, что такие данные лишний раз свидетельствуют о безрезультативности антироссийских санкций.

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Ранее в этот день стало известно, что МВФ улучшил прогноз по российской экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%.

В своем Telegram-канале Медведев отметил, что антироссийские санкции «с треском провалились», страны Европы на фоне вводимых ими ограничений терпят убытки, а МВФ прогнозирует в России рост экономики в 2023 году.

«Никак не хватает мужества вражеским странам признать, что их «адские» санкции с треском провалились. Не работают. Абсолютное большинство промышленной продукции и потребительских товаров удалось заместить своими, российскими, а недостающие — азиатскими марками. Работает также и параллельный импорт, от которого мы получаем те же самые западные бренды, а их владельцы — ничего», — написал Медведев.

При этом он обратил внимание, что США зарабатывает на «униженной Европе», которая «терпит и теряет деньги».

«Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это в том числе и будут наши ответные санкции на их имущественные права», — заявил Медведев.

По его словам, такие правила необходимо ввести «на всё: от кинофильмов до промышленного софта».

«Спасибо, кстати, и тем, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов», — подытожил зампред Совбеза России.

Ранее в этот день на прогноз МВФ отреагировали в Министерстве экономического развития РФ, отметив, что российская экономика уверенно преодолевает санкции. В ведомстве подчеркнули, что дальнейшее восстановление в 2023 году экономики будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования: как корпоративного, так и потребительского.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что в 2022 году обвала российской экономики не произошло, несмотря на прогнозы.

В конце октября 2022 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина предполагала, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину 2023 года.

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