Медведев отреагировал на прогноз МВФ по росту ВВП России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 31 января отреагировал на прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по динамике ВВП России, отметив, что такие данные лишний раз свидетельствуют о безрезультативности антироссийских санкций.

Ранее в этот день стало известно, что МВФ улучшил прогноз по российской экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%.

В своем Telegram-канале Медведев отметил, что антироссийские санкции «с треском провалились», страны Европы на фоне вводимых ими ограничений терпят убытки, а МВФ прогнозирует в России рост экономики в 2023 году.

«Никак не хватает мужества вражеским странам признать, что их «адские» санкции с треском провалились. Не работают. Абсолютное большинство промышленной продукции и потребительских товаров удалось заместить своими, российскими, а недостающие — азиатскими марками. Работает также и параллельный импорт, от которого мы получаем те же самые западные бренды, а их владельцы — ничего», — написал Медведев.

При этом он обратил внимание, что США зарабатывает на «униженной Европе», которая «терпит и теряет деньги».

«Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это в том числе и будут наши ответные санкции на их имущественные права», — заявил Медведев.

По его словам, такие правила необходимо ввести «на всё: от кинофильмов до промышленного софта».

«Спасибо, кстати, и тем, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов», — подытожил зампред Совбеза России.

Ранее в этот день на прогноз МВФ отреагировали в Министерстве экономического развития РФ, отметив, что российская экономика уверенно преодолевает санкции. В ведомстве подчеркнули, что дальнейшее восстановление в 2023 году экономики будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования: как корпоративного, так и потребительского.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что в 2022 году обвала российской экономики не произошло, несмотря на прогнозы.

В конце октября 2022 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина предполагала, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину 2023 года.