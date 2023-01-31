В Минэкономразвития отреагировали на прогноз МВФ по росту ВВП России
Прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по динамике ВВП России начинает сближаться с российскими оценками. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития Российской Федерации.
МВФ улучшил прогноз по российской экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%.
В Минэке заявили, что российская экономика уверенно преодолевает санкции.
«В 2023 году дальнейшее восстановление экономики будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования: как корпоративного, так и потребительского», — заявили в министерстве.
В Минэкономразвития отметили, что оценки на текущий и ближайшие годы будут уточнены в рамках прогноза социально-экономического развития.
Вместе с тем глава Минэкономразвития Максим Решетников в сентябре заявлял журналистам, что при базовом сценарии по итогам 2023 года ВВП России сократится на 0,9%.
Министр финансов России Антон Силуанов 10 января сообщил, что дефицит федерального бюджета России в 2022 году составил 2,3% ВВП.
В декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что в 2022 году обвала российской экономики не произошло, несмотря на прогнозы.
В конце октября 2022 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина предполагала, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину 2023 года.