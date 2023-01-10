Минфин России заявил о 2,3% ВВП дефицита бюджета в 2022 году

Дефицит федерального бюджета России в 2022 году составил 2,3% ВВП, сообщил 10 января министр финансов РФ Антон Силуанов.

«<...> Дефицит [бюджета] составил 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП. Но если учитывать те средства, которые мы компенсировали государством внебюджетным фондам в результате предоставления отсрочки по страховым взносам, если вычесть эти средства из объема расходов, то дефицит составил 1,8% ВВП. То есть менее 2% [ВВП] — как мы планировали», — отметил он на заседании правительства.

Силуанов подчеркнул, что в прошлом году был перевыполнен план по доходам бюджета.

«Общий объем доходов составил почти 28 трлн рублей, что на 2,8 трлн рублей выше, чем мы изначально планировали. Это было достигнуто как за счет нефтегазовых доходов, благодаря более высокой конъюнктуре цен на энергоносители, так и роста ненефтегазовых доходов, в том числе за счет роста НДС в результате увеличения спроса в определенные периоды прошлого года», — сказал министр.

Он дополнил, что несмотря на геополитическую ситуацию, ограничения и санкции, удалось осуществить по плану все задачи по расходам.

«Наоборот, мы увеличили объемы расходов — увеличение составило более 6 трлн рублей — и эти деньги были направлены в первую очередь на поддержку людей. <...> Исполнение по расходам составило 97,5% от тех назначений, которые мы запланировали», — глава ведомства.

24 ноября минувшего года сообщалось о том, что Госдума РФ утвердила федеральный бюджет России на 2023–2025 годы, который предусматривает постепенное снижение дефицита бюджета с 2 до 0,7% ВВП. Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что принятый бюджет — самый сложный за последние годы. На это повлияли санкции и сложности в прогнозировании развития мировой экономики.

Ранее, в сентябре, президент России Владимир Путин поручил держать линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета.