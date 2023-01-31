Экс-сотрудник Белого дома предрек США крах при отказе от доллара в мире

Отказ ведущих экономик мира вроде Саудовской Аравии от нефтедоллара может привести к катастрофе в США. Такой прогноз дал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в своей статье, опубликованной в понедельник, 30 января.

«Недавнее заявление Саудовской Аравии о том, что правительство открыто для принятия платежей за нефть в валютах, отличных от доллара, — это важное объявление, проигнорированное прессой. Конец нефтедоллара окажет серьезное негативное воздействие на стоимость доллара, а также на инфляцию и процентные ставки в США», ― допустил Робертс.

Автор пояснил, что в последние годы Вашингтон стал чрезмерно часто злоупотреблять ролью доллара как резервной валюты практикой конфискации активов и санкциями. В результате многие страны в интересах собственной же безопасности стали активнее регулировать свои торговые дисбалансы в собственных же валютах. Это дает им независимость от потенциальных угроз и наказаний со стороны США.

«Вполне возможно, что саудовцы посылают Вашингтону сигнал о том, что невыполнение Вашингтоном некоторых саудовских обеспокоенностей или интересов может иметь нежелательные последствия для США», ― добавил Робертс.

По его мнению, если Саудовская Аравия действительно откажется от нефтедоллара, США грозят огромная инфляция и высокие процентные ставки, которые нужны для финансирования дефицита бюджета.

Ранее, 28 января, глава американского минфина Джанет Йеллен предупредила, что риск дефолта в США становится все более и более реальным. По ее словам, в случае все же наступления дефолта страну будет ждать катастрофа, потому что после дефолта США может настигнуть растущая по спирали рецессия и финансовый кризис.

20 января Йеллен предупредила о риске глобального финансового кризиса из-за отсутствия возможности американских властей платить по своим обязательствам. Она добавила, что возможное понижение рейтинга долговых обязательств страны подорвет роль доллара как резервной валюты.

Днем ранее министр сообщила, что минфин США задействовал чрезвычайные меры для того, чтобы избежать дефолта в связи с достижением потолка госдолга. Так, в этот же день стало известно, что суммарный госдолг США приблизился к $31,5 трлн.

Еще 11 декабря Йеллен заявляла, что в 2023 году в стране может начаться рецессия. При этом она отметила хорошее состояние американской банковской системы, бизнеса.