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СМИ сообщили о подготовке США к конфликтам с Россией и КНР в Арктике

Military Times: нацгвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и КНР в Арктике
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Фото: Global Look Press/Pfc. Bradford Jackson
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Национальная гвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и Китаем в Арктике. Об этом 30 января говорится в публикации на сайте издания Military Times.

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По данным обозревателя Меган Майерс, учения заезд Northern Strike 23 подразделений Нацгвардии США прошли в январе на севере штата Мичиган. Задачей учений была проверка готовности нацгвардейцев к действиям в условиях низких температур.

«Это мероприятие проводится гвардией уже шестой год, что является частью стремления американских военных подготовиться к возможной конфронтации в Арктике, где по мере таяния льдов водные пути становятся более судоходными, а такие страны, как Китай и Россия, увеличивают свое присутствие», — пояснила автор статьи.

Она уточнила, что в Арктике действуют и союзники США, в частности, Норвегия, которую Вашингтон в случае конфронтации обязан поддержать.

В учениях также принимали участие силы специального назначения Латвии.

В декабре датские СМИ сообщили, что Вашингтон возобновляет работу военной базы Туле в Гренландии, чтобы конкурировать с Россией в Арктике. США заключили контракт с гренландской компанией Inuksuk на использование базы Туле в течение 12 лет. База находится в полуразрушенном состоянии.

Тогда же обозреватель журнала Politico Кеннет Розен заявил, что США отстали от России в так называемой арктической гонке. Он подчеркнул, что Москва наращивает свой флот атомных ледоколов, подводных лодок и кораблей, развивает добычу полезных ископаемых и нефтяных скважин, а Вашингтон играет в догонялки.

В октябре стало известно, что Белый дом намерен изменить приоритеты своей политики в Арктическом регионе. В администрации США решили создать пост посла по вопросам Арктики.

29 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует увеличить свое присутствие в Арктике для противостояния России. Кроме того, Столтенберг оправдал действия альянса большим стратегическим значением региона.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления воспринимаются Россией как выражение намерения по противостоянию РФ и российским интересам в Арктике и «Россия будет обеспечивать свои интересы надежным образом».

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