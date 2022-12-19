СМИ уличили США в возобновлении работы военной базы в Гренландии

Вашингтон возобновляет работу военной базы Туле в Гренландии, чтобы конкурировать с Россией в Арктике. Об этом 17 декабря говорится в публикации на сайте Danmarks Radio.

Как сообщил автор материала Штеффен Кретц, потепление и так называемая арктическая гонка побудили США заключить контракт с гренландской компанией Inuksuk на использование базы Туле в течение 12 лет. База находится на самой северной точке Гренландии в полуразрушенном состоянии.

По словам журналиста, в последние годы земля в регионе оттаивает, после чего замерзает, а строились все сооружения, в том числе и взлетно-посадочные полосы, в условиях вечной мерзлоты, которая не тает. В результате взлетно-посадочные полосы потрескались, а здания покосились.

«Сегодня Thulebase — прежде всего пассивный наблюдательный пункт, населенный специалистами Космических сил США и учеными, изучающими изменение климата. С расширением взлетно-посадочных полос и объектов Туле снова может стать стратегически важной базой для эскадрилий дальних бомбардировщиков и истребителей США, как это было во время холодной войны», — продолжил автор статьи.

По его мнению, намерение США побороться с РФ за Арктику связано с глобальным потеплением. В регионе уже действуют российские атомные ледоколы, военные корабли и подводные лодки, добавил он, которые намерены занять новые маршруты, образующиеся из-за таяния ледников.

«В то же время Россия ведет в регионе активные поиски нефти и газа и таким образом лидирует в гонке за ресурсы в уголке земного шара, где еще недавно царила вечная мерзлота и который считался недоступным», — напомнил журналист.

Как заключил Кретц, заявление экс-президента США Дональда Трампа о намерении купить Гренландию не оставляет причин сомневаться, что Вашингтон рассматривает регион как стратегическую часть присутствия страны в Арктике.

В октябре стало известно, что США намерены изменить приоритеты своей политики в Арктическом регионе. В Белом доме решили создать пост посла по вопросам Арктики. США также надеются на поддержку Финляндии и Швеции, которые должны присоединиться к НАТО.