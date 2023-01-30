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Украинский футболист Малиновский извинился за объятия с россиянином Головиным

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Фото: TASS/Robert Ghement
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Футболисту сборной Украины Руслану Малиновскому пришлось принести извинения после того, как он обнялся с футболистом сборной России Александром Головиным во время матча чемпионата Франции.

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Встреча 20-го тура чемпионата Франции по футболу между «Марселем», за который выступает Малиновский, и «Монако», где играет Головин, прошла 28 января. Матч завершился со счетом 1:1, после игры Малиновский и Головин по-товарищески поприветствовали друг друга, что обычно не редкость для футболистов. Однако украинские СМИ и пользователи Сети обратили внимание на этот жест и раскритиковали Малиновского. Футболисту пришлось заверять соотечественников, что Головин сам с ним поздоровался.

«Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока «Монако» (Головина). Я понимаю, что лучше бы я обошел его стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все игроки жмут друг другу руки, и я чисто машинально это сделал», — оправдался Малиновский на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он отметил, что в индивидуальном виде спорта даже не вышел бы играть против российского спортсмена, поскольку полностью поддерживает отстранение россиян от международных соревнований.

В июне 2022 года украинский боксер Иван Редкач опубликовал в Twitter фотографию со своим российским коллегой Дмитрием Биволом и призвал разделять спорт и политику. Украинцы раскритиковали спортсмена за проявленный жест. Один из пользователей соцсети написал, что разочарован в спортсмене. Некоторые обвинили его в трусости и дезертирстве.

9 мая того же года украинцы обрушили свой гнев на другого боксера — Василия Ломаченко, который вместе с семьей возложил цветы у мемориала Славы в Белгороде-Днестровском Одесской области Украины и поздравил сограждан с Днем Победы. После этого боксер получил множество негативных комментариев.

Более того, еще в 2021 году украинская легкоатлетка Ярослава Магучих также подверглась травле на Украине за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.

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