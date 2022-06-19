Украинцы затравили боксера Редкача за фото с россиянином Биволом

Украинский боксер Иван Редкач 19 июня опубликовал в Twitter фотографию со своим российским коллегой Дмитрием Биволом и призвал разделять спорт и политику. Украинцы раскритиковали спортсмена за проявленный жест.

«Нужно разделять спорт и политику. Для меня спорт остается вне политики. Так, как усердно трудятся спортсмены, а в данном случае потом и кровью, ни один политик так не трудится, только потеет при счете госбюджета в своих карманах. Не нужно путать баню с вахтой!» — написал Редкач.

Украинцы выразили свое несогласие с боксером в комментариях к сообщению. Один из пользователей соцсети написал, что разочарован в спортсмене. Некоторые обвинили его в трусости и дезертирстве.

Кроме того, сограждане обрушили на своего чемпиона десятки оскорблений и нецензурных пожеланий.

Ранее, 14 июня, министр спорта Украины Вадим Гутцайт объявил, что украинцы будут блокировать выступления россиян и белорусов, а также бойкотировать соревнования с их участием.

Замглавы комитета по спорту Госдумы Сергей Бурлаков заявил, что такое решение украинских властей вызвано желанием «запустить волну хайпа». По мнению Бурлакова, украинские атлеты сами выступят против такой инициативы. Он уверен, что слова Гутцайта не несут никакой реальной угрозы для российских спортсменов и вызваны только желанием вызвать отрицательное отношение к ним.

На данный момент фактически единственными видами спорта, в которых российские и украинские спортсмены могут участвовать на одних турнирах, являются теннис, шахматы и киберспорт.

9 мая украинцы обрушили свой гнев на другого боксера — Василия Ломаченко, который вместе с семьей возложил цветы у Мемориала Славы в Белгороде-Днестровском Одесской области Украины и поздравил сограждан с Днем Победы. После этого боксер получил множество негативных комментариев.

Случай травли украинцами своих же сограждан за не соответствующее украинской пронацистской пропаганде мнение уже не первый.

В 2021 году украинская легкоатлетка Ярослава Магучих также подверглась травле на Украине всего лишь за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.