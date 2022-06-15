В Госдуме отреагировали на призыв минспорта Украины к бойкоту спортсменов из РФ
Решение украинских властей бойкотировать соревнования с участием россиян вызвано желанием «запустить волну хайпа». Об этом 15 июня заявил замглавы комитета по спорту Госдумы Сергей Бурлаков.
Днем ранее министр спорта Украины Вадим Гутцайт объявил, что украинцы будут блокировать выступления россиян и белорусов, а также бойкотировать соревнования с их участием.
По мнению Бурлакова, украинские атлеты сами выступят против такой инициативы.
«У меня один вопрос к украинскому министру: как он собирается реализовать свое громкое заявление? На соревнования, где будут присутствовать российские спортсмены, украинцы не приедут? Что-то я сильно сомневаюсь, что такую инициативу поддержат атлеты из Украины», — цитирует депутата «РИА Новости».
Бурлаков уверен, что слова Гутцайта не несут никакой реальной угрозы для российских спортсменов и вызваны только желанием вызвать отрицательное отношение к ним.
«Вероятнее всего, заявление министра спорта было направлено к представителям международных организаций и не несло за собой никаких реальных решений. Таким образом Вадим Гутцайт решил запустить новую хайповую волну по увеличению негатива в адрес наших спортсменов», — добавил Бурлаков.
На данный момент фактически единственными видами спорта, в которых российские и украинские спортсмены могут участвовать на одних турнирах, являются теннис, шахматы и киберспорт.
14 июня было объявлено, что российские и белорусские теннисисты смогут участвовать в Открытом чемпионате США под нейтральным флагом. Турнир пройдет в Нью-Йорке c 29 августа по 11 сентября.
9 июня президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объявил о подаче многочисленных исков в связи с отстранением спортсменов от международных соревнований.