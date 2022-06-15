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В Госдуме отреагировали на призыв минспорта Украины к бойкоту спортсменов из РФ

В Госдуме назвали «волной хайпа» слова министра спорта Украины о бойкоте россиян
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Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
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Решение украинских властей бойкотировать соревнования с участием россиян вызвано желанием «запустить волну хайпа». Об этом 15 июня заявил замглавы комитета по спорту Госдумы Сергей Бурлаков.

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Днем ранее министр спорта Украины Вадим Гутцайт объявил, что украинцы будут блокировать выступления россиян и белорусов, а также бойкотировать соревнования с их участием.

По мнению Бурлакова, украинские атлеты сами выступят против такой инициативы.

«У меня один вопрос к украинскому министру: как он собирается реализовать свое громкое заявление? На соревнования, где будут присутствовать российские спортсмены, украинцы не приедут? Что-то я сильно сомневаюсь, что такую инициативу поддержат атлеты из Украины», — цитирует депутата «РИА Новости».

Бурлаков уверен, что слова Гутцайта не несут никакой реальной угрозы для российских спортсменов и вызваны только желанием вызвать отрицательное отношение к ним.

«Вероятнее всего, заявление министра спорта было направлено к представителям международных организаций и не несло за собой никаких реальных решений. Таким образом Вадим Гутцайт решил запустить новую хайповую волну по увеличению негатива в адрес наших спортсменов», — добавил Бурлаков.

На данный момент фактически единственными видами спорта, в которых российские и украинские спортсмены могут участвовать на одних турнирах, являются теннис, шахматы и киберспорт.

14 июня было объявлено, что российские и белорусские теннисисты смогут участвовать в Открытом чемпионате США под нейтральным флагом. Турнир пройдет в Нью-Йорке c 29 августа по 11 сентября.

9 июня президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объявил о подаче многочисленных исков в связи с отстранением спортсменов от международных соревнований.

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