Теннисисты из РФ и Белоруссии смогут выступить на US Open под нейтральным флагом

Российские и белорусские теннисисты смогут выступить на турнире US Open под нейтральным флагом. Об этом во вторник, 14 июня, сообщается на сайте ассоциации тенниса США (USTA).

«Ассоциация разрешит спортсменам из России и Белоруссии соревноваться в индивидуальном порядке на турнире-2022, но только под нейтральным флагом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что USTA разрешит всем имеющим право игрокам, независимо от национальности, участвовать в Открытом чемпионате США 2022 года.

Открытый чемпионат по теннису пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Действующим чемпионом является 25-летний россиянин Даниил Медведев, который в июне поднялся на одну строчку и возглавил мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после финального матча на турнире в голландском Хертогенбосе.

В прошлом году в финале чемпионата US Open Медведев одержал победу над сербом Новаком Джоковичем. Итоговый счет в игре составил 6:4, 6:4, 6:4. Медведев стал единственным россиянином, который вышел во вторую неделю в мужском одиночном разряде. За победу он получил $2,5 млн. С победой его поздравил президент России Владимир Путин.