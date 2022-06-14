Реклама
Прямой эфир

Теннисисты из РФ и Белоруссии смогут выступить на US Open под нейтральным флагом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские и белорусские теннисисты смогут выступить на турнире US Open под нейтральным флагом. Об этом во вторник, 14 июня, сообщается на сайте ассоциации тенниса США (USTA).

Шлем, привет: что определило результаты турнира WTA в Нидерландах
Почему Екатерина Александрова одолела шестую ракетку мира, а Даниил Медведев проиграл 205-му номеру рейтинга

«Ассоциация разрешит спортсменам из России и Белоруссии соревноваться в индивидуальном порядке на турнире-2022, но только под нейтральным флагом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что USTA разрешит всем имеющим право игрокам, независимо от национальности, участвовать в Открытом чемпионате США 2022 года.

Открытый чемпионат по теннису пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Действующим чемпионом является 25-летний россиянин Даниил Медведев, который в июне поднялся на одну строчку и возглавил мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после финального матча на турнире в голландском Хертогенбосе.

В прошлом году в финале чемпионата US Open Медведев одержал победу над сербом Новаком Джоковичем. Итоговый счет в игре составил 6:4, 6:4, 6:4. Медведев стал единственным россиянином, который вышел во вторую неделю в мужском одиночном разряде. За победу он получил $2,5 млн. С победой его поздравил президент России Владимир Путин.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022