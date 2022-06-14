Пик Медведева

В понедельник, 14 июня, Даниил Медведев снова стал первой ракеткой мира. В прошлый раз россиянин возглавил рейтинг ATP 28 февраля, но 21 марта уступил лидерство. Почти весь грунтовый сезон нашему лучшему теннисисту пришлось пропустить из-за операции по удалению грыжи. На «Ролан Гаррос» он играл практически с чистого листа — до его старта провел всего один матч на грунте. В Париже Даниил дошел до 1/8 финала (не смог защитить прошлогодний четвертьфинал), но его основные конкуренты также оступились. Новак Джокович проиграл в четвертьфинале Рафаэлю Надалю, Александр Зверев выбыл в полуфинале из-за травмы.

Но больше всего на изменения в рейтинге повлияла ситуация с Уимблдоном. В этом году он по-сути имеет статус выставочного турнира — ATP не начисляет за участие в нем рейтинговые очки. Такие санкции в турниру применили после того, как его организаторы запретили участие в нем российских теннисистов. В результате, по итогам Уимблдона тот же Джокович потеряет 2000 очков, у Медведева же «сгорят» всего 180.

Сейчас Даня в неплохой форме. Дошел до финала на траве в Хертогенбосе. Да, там уступил 205-й ракетке мира Тиму ван Рейтховену, но голландец действительно вдохновляюще провел домашний турнир. Обыграл трех топовых игроков, показал невероятную подачу и игру на задней линии. Самое интересно, что ван Рейтховен не новичок тура. Ему 25 лет и до этого момента он особо не выделялся. Возможно, он может качественно играть только на траве, и это турнир так и останется пиком его карьеры. К сожалению, так бывает: теннисист покажет суперигру на одной неделе, потом о нем забывают. Впрочем, на Уимблдоне к Тиму в любом случае будет повышенный интерес.

Что касается Медведева, то ему осталось сыграть один турнир на траве в Халле, а потом спокойно готовиться к американскому харду. Сейчас можно уверенно сказать, что до августа его точно никто не догонит. В июне и июле Джокович практически не будет играть рейтинговые турниры, Зверев, скорее всего, не восстановится от травмы. А значит, уже совсем скоро Даня превзойдет достижение Марата Сафина, который был на вершине мирового рейтинга суммарно девять недель.

Главные же испытания для Даниила начнутся в августе со стартом североамериканской серии. На «Мастерсе» в Торонто ему придется защищать победу (1000 очков), затем полуфинал в Цинцинатти (360 очков) и прошлогодний триумф на US Open (2000 очков). В последние годы Медведев великолепно играет эти турниры и вполне способен защитить свои очки. Верю в него, но не стоит забывать, что он окажется под колоссальным давлением. Все вокруг будут говорить о том, что он первая ракетка мира, у него будет первый номер посева. В каждом круге соперники станут биться против него с удвоенной энергией, мечтая обыграть первого номера рейтинга. Так что Даниилу придется очень непросто.

С другой стороны, на его стороне опыт. Все-таки он давно не новичок в туре, обыграл всех представителей «Большой четверки» (Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Роджер Федерер, Энди Маррей), первым из нового поколения выиграл турнир «Большого шлема». Даниил в расцвете сил. Он целиком и полностью заслужил быть на вершине мирового рейтинга. И есть хорошие шансы закончить год на первом месте, выиграть еще один топ-турнир.

Вдвойне приятно, что все эти достижения происходят в условиях политических санкций против России на спортивной арене. Наши ребята выступают в турнирах под нейтральным флагом, их не пустили на Уимблдон, из-за чего многие соперники стали еще злее относится к россиянам и белорусам (все очки за Уимблдон-2021 сгорят, а значит очень многие теннисисты потеряют значительные позиции в рейтинге, — «Известия»).

Так что удачи и терпения Дане в американской серии. Он очень круто представляет Россию на мировом уровне. Парнем можно только гордиться.

Автор — победитель семи турниров ATP, первый российский теннисист, вошедший в топ-10 рейтинга ATP.

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