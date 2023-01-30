Украинский футболист Малиновский обнялся с Головиным на матче во Франции

Футболисты сборной России Александр Головин и сборной Украины Руслан Малиновский обнялись на поле во время матча чемпионата Франции. Об этом 30 января сообщило украинское издание Sport.ua, выпустив материал под названием «Странный поступок».

Встреча 20-го тура чемпионата Франции по футболу между «Марселем», за который выступает Малиновский, и «Монако», где играет Головин, прошла 28 января.

Матч завершился со счетом 1:1, однако украинские СМИ обратили внимание на то, как футболисты обнялись друг с другом до начала игры.

«В сети появилось фото, как Руслан обнимается с Головиным. Реакции на эту фотографию со стороны Малиновского пока не последовало», — говорится в публикации.

В июне 2022 года украинский боксер Иван Редкач опубликовал в Twitter фотографию со своим российским коллегой Дмитрием Биволом и призвал разделять спорт и политику. Украинцы раскритиковали спортсмена за проявленный жест. Один из пользователей соцсети написал, что разочарован в спортсмене. Некоторые обвинили его в трусости и дезертирстве.

9 мая того же года украинцы обрушили свой гнев на другого боксера — Василия Ломаченко, который вместе с семьей возложил цветы у Мемориала Славы в Белгороде-Днестровском Одесской области Украины и поздравил сограждан с Днем Победы. После этого боксер получил множество негативных комментариев.

Более того, еще в 2021 году украинская легкоатлетка Ярослава Магучих также подверглась травле на Украине за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.