СМИ сообщили о серии взрывов в Днепре

В Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) прогремела серия взрывов. Об этом 30 января со ссылкой на местные паблики сообщили украинский портал «Страна» и телеканал ТСН.

Уточняется, что один взрыв произошел в области.

«Был ли это прилет или сбитие, пока точной информации нет», — говорится в сообщении.

Другие подробности не сообщаются. В настоящее время данных о разрушениях не поступало.

Ранее в понедельник в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Также телеканал «24» сообщил, что в городе Очакове Николаевской области Украины прозвучали взрывы.

Информации от Минобороны РФ по ударам по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины не поступало.

До этого, 27 января, на территории подконтрольного Киеву города Запорожье прозвучала серия взрывов. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, были попадания по складу с оружием и боеприпасами, расположенному на территории Запорожского ферросплавного завода.

В тот же день в Минобороны России подтвердили, что военные нанесли 26 января массированный ракетный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики Украины.

Российские войска начали наносить удары по этим критическим объектам страны с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».