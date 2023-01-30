Украинский телеканал сообщил о взрывах в Николаевской области
В городе Очакове Николаевской области Украины прозвучали взрывы. Об этом 30 января сообщил телеканал «24».
Перед этим сообщалось о воздушной тревоге на территории региона.
Информации от Минобороны РФ относительно ударов по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины не поступало.
До этого, 27 января, на территории подконтрольного Киеву города Запорожье прозвучала серия взрывов. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, были попадания по складу с оружием и боеприпасами, расположенному на территории Запорожского ферросплавного завода.
В тот же день в Минобороны России подтвердили, что военные нанесли 26 января массированный ракетный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики Украины.
Российские войска начали наносить удары по этим критическим объектам страны с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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