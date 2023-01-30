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Депутат рады озвучила требования Киева по финансированию от Запада

Депутат рады Подласа: Украина попросит у Запада на встрече в Рамштайне $10 млрд
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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Правительство Украины рассчитывает в рамках заседания так называемого финансового Рамштайна договориться с партнерами о предоставлении $10 млрд для покрытия дефицита бюджета страны. Об этом 30 января заявила глава комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Подласа.

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В эфире телеканала «Рада» она подчеркнула, что Киев добился «создания координационной платформы доноров, так называемого финансового Рамштайна». Первая встреча партнеров киевского режима пройдет в марте.

«Там правительство будет обсуждать с партнерами источники финансирования дефицита бюджета в $10 млрд», — сказала украинский депутат.

Подласа добавила, что дефицит госбюджета Украины в 2023 году составляет $38 млрд. Однако правительство страны «точечно договорилось о предоставлении США $10 млрд и €18 млрд макрофинансовой помощи от ЕС».

В ходе «финансового Рамштайна» основные партнеры Киева обсудят между собой, кто и в каком размере окажет необходимую Украине финансовую помощь.

О создании мультидонорской платформы для помощи Киеву, так называемом финансовом Рамштайне, ранее в январе сообщил глава украинского кабмина Денис Шмыгаль. Участниками объединения станут государства и финансовые организации.

Название платформы созвучно наименованию американской авиабазы Рамштайн в Германии, где проходят встречи министров обороны стран НАТО и союзников по вопросам предоставления Украине вооружений.

26 января агентство Bloomberg сообщило, что Международный валютный фонд (МВФ) рассматривает возможность предоставления многолетнего пакета помощи для Украины на сумму до $16 млрд, чтобы помочь покрыть потребности страны. Если программа будет одобрена, Украина получит от $5 млрд до $7 млрд в первый год.

В ноябре 2022 года украинский парламент принял бюджет на 2023 год с дефицитом $38 млрд. Как отметил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, Киев рассчитывает на полное финансирование дефицита со стороны международных партнеров.

Глава МВФ Кристалина Георгиева 12 октября сообщила, что МВФ и международные партнеры Украины выделили ей в целом $35 млрд в виде грантов и кредитов в 2022 году.

Западные страны усилили финансовое и военное снабжение Украины в связи со специальной военной операцией России по защите Донбасса.

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