Жительница Петербурга лишилась 385 тыс. рублей при попытке стать моделью

Жительница Санкт-Петербурга лишилась 385 тыс. рублей из-за мошенников, убедивших ее взять кредит для участия в кастинге модельного шоу. Об этом 30 января сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах.

Потерпевшая рассказала, что инцидент произошел в декабре прошлого года, но в полицию она решилась обратиться только спустя месяц.

По словам пострадавшей, в агентстве Maryway неизвестный, представившийся Денисом, убедил ее взять кредит для оплаты участия в шоу Model Camp. Девушка оформила кредит в размере 385 тыс. рублей, при этом место в участниках шоу ей предоставлено не было.

Сотрудники правопорядка проводят расследование по факту случившегося.

Ранее, 20 января, сообщалось, что жительница Самарской области перевела мошенникам более 3 млн рублей. Женщину убедили в том, что на ее имя незаконно оформляются кредиты и, чтобы не стать соучастницей преступления, ей необходимо взять заем и перевести средства на «безопасный счет».