Жительница Самарской области перевела мошенникам более 3 млн рублей

Жительница города Отрадный Самарской области, которая работает учителем в одной из местных школ, перевела мошенникам более 3 млн рублей. Об этом в пятницу, 20 января, пишет НИА «Самара».

Женщине в течение двух дней звонил неизвестный, представлявшийся полицейским. Он заявлял, что на ее имя якобы незаконно оформляются кредиты. А ей, для того, чтобы не стать соучастницей преступления, необходимо оформить собственный кредит и перевести средства на «безопасный счет».

Женщина выполнила все инструкции мошенников. Она взяла кредиты в нескольких микрофинансовых организациях и перевела все деньги на указанные счета. Общий ущерб составил более 3,434 млн рублей.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее, 19 января, сообщалось, что 65-летняя жительница Магаданской области отдала мошенникам 1,6 млн рублей. Женщина рассчитывала получить доход от инвестиций.