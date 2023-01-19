Жительница Магаданской области отдала мошенникам 1,6 млн рублей

Полиция проводит проверку по факту дистанционного мошенничества в отношении 65-летней женщины в Магаданской области. Потерпевшая лишилась 1,6 млн рублей.

По словам потерпевшей, она увидела на одном из сайтов объявление с предложением дополнительного заработка. Женщина прошла по ссылке и заполнила форму с контактными данными. Вскоре с помощью мессенджера с ней связался «менеджер организации», который рассказал об условиях заработка.

В течение двух месяцев женщина переводила средства на продиктованные банковские счета. Пенсионерка считала, что инвестирует накопления. Когда колымчанка попыталась вывести средства, с ней связался «специалист», который потребовал оплатить финансовую операцию, пишет ИА MagadanMedia.

Потерпевшая обратилась в полицию. Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

В Пскове мошенники убедили мужчину оформить кредит на 2 млн рублей. Потерпевший перевел средства на «резервный» счет.