Мошенники убедили жителя Пскова оформить кредит на 2 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении жителя Пскова. Мужчина оформил кредит и перевел на посторонний счет 2 млн рублей.

По данным Псковской ленты новостей, злоумышленники, которые представлялись сотрудниками банка или правоохранительных органов, неоднократно звонили горожанину в течение января. Они убедили мужчину, что на его имя кто-то якобы пытается оформить кредит. Для защиты псковичу предложили оформить собственный кредит и перевести средства на «резервный» счет.

Потерпевший выполнил инструкции злоумышленников. Когда мужчина понял, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), уточняет Псковское агентство информации.

В Саратовской области женщина лишилась 1,4 млн рублей, рассчитывая получить доход от инвестиций. Потерпевшая переводила средства по настоянию «банковского аналитика».