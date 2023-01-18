Жительница Саратовской области лишилась 1,4 млн рублей из-за мошенников

Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 1,4 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося.

По данным правоохранительных органов, в ноябре 2022 года женщина подала заявку на инвестирование средств в акции организации. Спустя некоторое время ей поступил звонок от незнакомца, который представился банковским аналитиком. Он назвал номера банковских счетов, на которые жительнице Балтайского района следовало перевести средства. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

После перевода крупной суммы аналитик перестал выходить на связь. Полиция проводит проверку для установления личности злоумышленника.

В Оренбурге медсестра лишилась 860 тыс. рублей из-за мошенников. Злоумышленники убедили потерпевшую установить на телефон «специальную программу» и войти в приложение банка. После этого со счета женщины пропали деньги.