Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поздравил ветеранов с 80-летием прорыва блокады Ленинграда
Армия
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Соль на донецком направлении
Армия
Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
Мир
Умер награжденный Киевом сотник УПА времен Великой Отечественной войны
Мир
Лавров заявил о создании США коалиции против России
Мир
Глава Евросовета Мишель поддержал идею поставки танков на Украину
Мир
Среди погибших в результате падения вертолета был госсекретарь МВД Украины Лубкович
Мир
Лавров отверг возможность мирных переговоров с Зеленским
Мир
Влияние западных санкций на Россию оказалось меньше ожидаемого
Экономика
Сбербанк начал работать в Крыму
Мир
Суд Латвии оставил под стражей журналиста Марата Касема
Армия
ВС РФ выбили ВСУ с позиций восточнее Опытного и организовали себе плацдарм

Жительница Саратовской области лишилась 1,4 млн рублей из-за мошенников

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 1,4 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося.

По данным правоохранительных органов, в ноябре 2022 года женщина подала заявку на инвестирование средств в акции организации. Спустя некоторое время ей поступил звонок от незнакомца, который представился банковским аналитиком. Он назвал номера банковских счетов, на которые жительнице Балтайского района следовало перевести средства. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

После перевода крупной суммы аналитик перестал выходить на связь. Полиция проводит проверку для установления личности злоумышленника.

В Оренбурге медсестра лишилась 860 тыс. рублей из-за мошенников. Злоумышленники убедили потерпевшую установить на телефон «специальную программу» и войти в приложение банка. После этого со счета женщины пропали деньги.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023