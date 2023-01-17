Медсестра лишилась почти 900 тыс. рублей из-за мошенников в Оренбурге

Жительница Оренбурга пострадала в результате мошенничества. Злоумышленники представились сотрудниками Следственного комитета и выманили у женщины 860 тыс. рублей.

По словам потерпевшей, ей поступил звонок на телефон. Собеседники убедили медсестру, что на ее имя кто-то якобы пытается оформить кредит. Под руководством злоумышленников женщина установила на телефон «специальную программу» и вошла в приложение банка. Сразу после этого с ее счета пропали деньги, пишет РИА «Оренбуржье».

Пострадавшая обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области за трое суток местные жители лишились почти 7 млн рублей в результате мошенничества. Злоумышленники убеждали потерпевших оформить кредиты и перевести средства на безопасный счет, а также «инвестировать» средства.