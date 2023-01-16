Жители Иркутской области отдали мошенникам почти 7 млн рублей за три дня
Полиция проводит проверку по факту нескольких случаев мошенничества в Иркутской области за минувшие трое суток. Местные жители лишились почти 7 млн рублей.
Почти 2 млн рублей злоумышленникам перевел 22-летний десантник-пожарный. Аналогичной суммы лишилась 46-летняя жительница микрорайона Университетский. Обоих пострадавших злоумышленники убедили оформить кредиты и перевести средства на «безопасный» счет
70-летняя жительница Братска через интернет нашла предложение дополнительного дохода. Пострадавшая «инвестировала» свыше 1 млн рублей. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
На прошлой неделе в Саратове возбудили уголовное дело по факту крупного мошенничества. 58-летний мужчина лишился 2,5 млн рублей. Потерпевший согласился оформить кредит и перевести средства на «безопасный» счет.