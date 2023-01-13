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Житель Саратова перечислил мошенникам 2,5 млн рублей

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В Саратове возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества в отношении 58-летнего мужчины. Он лишился 2,5 млн рублей.

По словам потерпевшего, ему позвонил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Он заявил, что на имя мужчины кто-то якобы пытается оформить кредит. Собеседник рекомендовал саратовцу оформить собственный кредит и перечислить средства на «безопасный» счет. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Мужчина отправился с банк и обналичил 1,47 млн рублей. С помощью банкомата он перечислил средства на посторонний счет. Затем саратовец оформил кредит на 958 тыс. рублей и вновь перевел деньги.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Днем ранее сообщалось о мошенничестве в отношении 62-летнего жителя Оренбургской области. Мужчина согласился оформить кредит и перечислил на посторонний счет свыше 1,2 млн рублей.

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