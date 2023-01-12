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Пенсионер лишился больше 1 млн рублей из-за мошенников в Оренбуржье

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Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении 62-летнего жителя Кувандыка (Оренбургская область). Мужчина перевел злоумышленникам больше 1,2 млн рублей.

По словам потерпевшего, ему поступил звонок через один из мессенджеров. Собеседник представился сотрудником банка. Он убедил мужчину, что от его имени кто-то якобы пытается оформить кредит, пишет РИА «Оренбуржье».

Пенсионер выполнил все инструкции злоумышленника. Он перевел на названный номер свои накопления. Лишь на следующий день мужчина понял, что пострадал в результате мошенничества.

Полиция проводит комплекс мероприятий для установления лиц, причастных к мошенничеству, пишет 56orb.ru.

Ранее сообщалось, что за год в Камчатском крае зарегистрировано свыше 1,1 тыс. случаев хищений средств с использованием информационных технологий. Общий ущерб превысил 420 млн рублей.

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