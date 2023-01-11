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Больше 420 млн рублей отдали жители Камчатки мошенникам за год

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Больше 1,1 тыс. случаев хищений средств с использованием информационных технологий зарегистрировали в Камчатском крае в 2022 году. Общий ущерб превысил 420 млн рублей.

По данным краевой прокуратуры, мошенники пользуются прежними методами обмана. Зачастую злоумышленники связываются с пострадавшими по телефону и пытаются получить персональные данные, в том числе номера карты и коды из SMS-сообщений. В подобных целях преступники также задействуют телефонных ботов. 6 декабря жительница Петропавловска-Камчатского выполнила указания мошенника и лишилась 2 млн рублей. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. В правоохранительных органах уточняют, что только в декабре злоумышленники похитили свыше 48 млн рублей.

В Хабаровском крае 40-летний мужчина лишился 1,1 млн рублей из-за лжеброкеров. Потерпевший перечислял средства в течение двух месяцев, рассчитывая получить доход от инвестиций.

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