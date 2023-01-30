В начале 2023 года местные жители Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР) обнаружили масштабное захоронение остатков биоматериалов, принадлежащих украинской компании «Фармбиотест». Об этом 30 января сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

«Клинические образцы и амбулаторные карты пациентов с их персональными данными были закопаны, а не кремированы и уничтожены установленным порядком», — заявил он, выступая на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

По его словам, нарушение установленных правил уничтожения биоматериалов свидетельствуют о том, что улики пытались ликвидировать в крайней спешке.

Кроме того, Кириллов рассказал, что российская сторона ранее обследовала помещения медицинского центра «Фармбиотест» в другом городе — Рубежном.

«На его базе проводились клинические испытания препаратов, обладающих серьезными побочными эффектами: это лекарства от лейкемии, психических расстройств, неврологических болезней, эпилепсии и других опасных заболеваний», — отметил он.

В ходе брифинга Кириллов также сообщил, что США на территории Украины проводили эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией. По его словам, целевой группой в этих опытах, помимо наркозависимых и осужденных, были представители Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, он рассказал, что Вашингтон с 2015 года ведет работу по изучению способов передачи коронавируса от животных человеку, а также усилению патогенных свойств возбудителя COVID-19. Он отметил, что пандемия коронавируса развивалась по сценарию учений Event 201, прошедших в Нью-Йорке в 2019 году. Это, по его мнению, ставит вопросы о ее преднамеренном характере и причастности США к распространению коронавируса.

23 января сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США Ирина Яровая по итогам заседания в Совфеде сообщила, что на Украине было выявлено не менее 50 американских биолабораторий.

В этом же месяце замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что реакция Запада на предоставленные Россией данные по биолабораториям США на Украине политизирована. В частности, в начале ноября стало известно, что Совбез ООН не одобрил резолюцию РФ о расследовании в отношении биолабораторий США, за которую проголосовали Россия и Китай.