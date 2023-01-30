Минобороны помогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине

Действия Минобороны РФ позволили остановить реализацию американских военно-биологических программ на Украине. Об этом на брифинге 30 января сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

В связи с этим, по его словам, Пентагон начал активно переносить незавершенные проекты исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы.

«Параллельно наращивается сотрудничество с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона — Кенией, Сингапуром, Таиландом», — добавил Кириллов.

В ходе брифинга он также рассказал, что США на территории Украины проводили эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией. По его словам, целевой группой в этих опытах, помимо наркозависимых и осужденных, были представители Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Говоря о солдатах ВСУ, он сообщил, что Минобороны России располагает сведениями о многочисленных фактах применения украинскими военными психостимуляторов и наркотических препаратов, таких как метадон и амфетамин.

Крое того, Кириллов рассказал, что Вашингтон с 2015 года ведет работу по изучению способов передачи коронавируса от животных человеку, а также усилению патогенных свойств возбудителя COVID-19. Он отметил, что пандемия коронавируса развивалась по сценарию учений Event 201, прошедших в Нью-Йорке в 2019 году. Это, по его мнению, ставит вопросы о ее преднамеренном характере и причастности США к распространению коронавируса.

23 января сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США Ирина Яровая по итогам заседания в Совфеде сообщила, что на Украине было выявлено не менее 50 американских биолабораторий.

В этом же месяце замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что реакция Запада на предоставленные Россией данные по биолабораториям США на Украине политизирована. В частности, в начале ноября стало известно, что Совбез ООН не одобрил резолюцию РФ о расследовании в отношении биолабораторий США, за которую проголосовали Россия и Китай.