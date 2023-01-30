Песков посоветовал не тратить время на фильм Би-би-си с Джонсоном

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал не тратить время впустую на просмотр документального фильма Би-би-си «Путин против Запада», если он будет идти в том же ключе, что и один из уже показанных эпизодов, где бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил президента РФ Владимира Путина в угрозах. Соответствующее заявление Песков сделал 30 января на брифинге.

Ожидается, что документальный фильм должен выйти позднее в этот день. Ранее был показан фрагмент, в котором Джонсон заявил о том, что Путин в ходе телефонного разговора перед началом спецоперации по защите Донбасса якобы угрожал ему ракетным ударом.

Отвечая на вопрос, будет ли Кремль реагировать на выход документального фильма, Песков ответил следующее: «Мы не можем реагировать на выход фильмов на Би-би-си. Посмотрим, что там говорится. Вот мы отреагировали на тот эпизод, который сейчас активно и сегодня утром обсуждается в Великобритании. Вот я вам однозначно сказал про этот эпизод. Если остаток фильма будет в этом же ключе, то не советуем вам тратить время впустую».

Ранее в этот день Песков опроверг заявление Джонсона. Он указал, что либо это была сознательная ложь со стороны экс-премьера, либо британский политик не понял, что хотел донести до него Путин. Во втором случае «становится чуть-чуть не по себе за собеседников» президента РФ, подчеркнул Песков.

Как сообщила ранее в этот день газета The Telegraph, произошедший около года назад телефонный разговор между Джонсоном и президентом РФ был очень долгим. Издание указало, что тогда бывший британский премьер пригрозил Путину западными санкциями в случае начала спецоперации. После этого, как утверждает Джонсон, ему якобы и поступила угроза с упоминанием ракет.

1 января Путин заявил, что Запад врал, говоря о мире, так как в действительности готовился к агрессии. Глава государства указал, что западные элиты годами лицемерно заверяли всех в своих мирных намерениях, в том числе по разрешению конфликта в Донбассе, однако на деле же поощряли неонацистов.