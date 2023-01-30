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«Известия» показали обстановку в прифронтовой зоне под Кременной

Корреспондент «Известий» показал работу российских артиллерии и авиации в прифронтовой зоне под Кременной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В лесном массиве под Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) установлено множество российских артиллерийских орудий, прикрытия для них делаются из подручных материалов. Корреспондент «Известий» Денис Кулага показал обстановку в прифронтовой зоне 30 января.

Снаряды всегда наготове, потому что заказы на цели приходят быстро и требуют молниеносной реакции. По словам бойца Вооруженных сил России (ВС РФ), с которым удалось побеседовать корреспонденту, артиллерия поражает 90% указанных целей.

Местности значение: в ЛНР уничтожены три украинские диверсионные группы
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«Трудности доставляют самоходные установки. Они высокоманевренные, хорошо бронированные — натовское вооружение. Но потихоньку и с ними тоже справляемся», — рассказал российский военный.

Кроме того, российские силы уничтожили украинские бронированные машины.

Помимо артиллерии, из прифронтовой зоны ведет борьбу и авиация России. На кадрах, предоставленных корреспондентом, виден взлет боевого вертолета ВС РФ и его огневая работа по противнику.

27 января экипаж боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» уничтожил опорные пункты украинских боевиков в районе Кременной. Они были обнаружены беспилотником Западного военного округа (ЗВО), после чего по ним был открыт огонь из двух 30-миллиметровых пушек 2А42 и гранатометов АГ-17.

Ранее, 25 января, три учебных заведения были разрушены в Кременной после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). По городу было выпущено шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате пострадали Кременская районная музыкальная школа, Кременская средняя школа № 4 и Кременской учебно-воспитательный комплекс.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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