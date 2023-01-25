Три учебных заведения разрушены в Кременной в результате удара ВСУ из HIMARS
Три учебных заведения разрушены в населенном пункте Кременная Луганской Народной Республики (ЛНР) в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 25 января, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что украинские военные выпустили по Кременной шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
«Разрушены Кременская районная музыкальная школа, Кременская средняя школа № 4, Кременской учебно-воспитательный комплекс», — говорится в Telegram-канале представительства.
Также было повреждено здание администрации Кременского района и кафе «Теремок».
Днем ранее военные в ЛНР рассказали, что Кременная сейчас является самым горячим местом фронта в республике. Отмечается, что группировка ВСУ у населенного пункта составляет 15 тыс. военных.
23 января стало известно о том, что в результате обстрелов Кременной со стороны украинских вооруженных формирований погибла девочка 2021 года рождения. Еще четыре человека получили ранения. Кроме того, в тот же день украинские боевики открыли огонь по школе, где раздавали гуманитарную помощь.
Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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