Реклама
Прямой эфир
Мир
Финляндия, Португалия и Норвегия заявили о готовности поставить Киеву Leopard
Мир
Экс-президент Польши заявил об уникальном для ФРГ шансе «разобраться» с Россией
Политика
Колокольцев сравнил поведение Киева с предательством Иуды
Мир
Захарова обвинила ФРГ в развязывании войны против РФ после слов Бербок о танках
Мир
Финляндия выдала Турции лицензию на экспорт оборонной продукции
Политика
Колокольцев предрек танкам Leopard судьбу нацистских «Тигров» и «Пантер»
Происшествия
Три учебных заведения разрушены в Кременной в результате удара ВСУ из HIMARS
Мир
Первые танки Leopard могут поставить Украине через три месяца
Мир
Глава минобороны Бельгии предложит выделить Украине новый пакет помощи
Мир
CNN узнал о планах США объявить о передаче Киеву танков Abrams на этой неделе
Общество
Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем
Происшествия
Два человека пострадали в результате стрельбы в Махачкале
Сюжет:

Три учебных заведения разрушены в Кременной в результате удара ВСУ из HIMARS

0
Фото: t.me/NaSamomDeleVKremennoy
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три учебных заведения разрушены в населенном пункте Кременная Луганской Народной Республики (ЛНР) в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 25 января, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Скорее бы их отогнали подальше отсюда — пожить спокойно»
На линии Сватово–Кременная–Лисичанск российские войска сдерживают украинское наступление

Отмечается, что украинские военные выпустили по Кременной шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Разрушены Кременская районная музыкальная школа, Кременская средняя школа № 4, Кременской учебно-воспитательный комплекс», — говорится в Telegram-канале представительства.

Также было повреждено здание администрации Кременского района и кафе «Теремок».

Днем ранее военные в ЛНР рассказали, что Кременная сейчас является самым горячим местом фронта в республике. Отмечается, что группировка ВСУ у населенного пункта составляет 15 тыс. военных.

23 января стало известно о том, что в результате обстрелов Кременной со стороны украинских вооруженных формирований погибла девочка 2021 года рождения. Еще четыре человека получили ранения. Кроме того, в тот же день украинские боевики открыли огонь по школе, где раздавали гуманитарную помощь.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023