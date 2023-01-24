Военные в ЛНР рассказали «Известиям» о положении дел под городом Кременная

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Кременной составляет 15 тыс. человек. Кременная сейчас самое горячее место фронта в Луганской Народной Республики (ЛНР). Здесь на последнем рубеже было остановлено осенью украинское продвижение в сторону городов Рубежное, Северодонецк и Лисичанск.

Противник не оставляет попыток наступать и постоянно обстреливает населенный пункт. Почти ежедневно гибнут мирные жители.

«Здесь кругом линия фронта. Украинцы подходили на 1,5–2 км к городу, но сейчас их оттеснили, и в ближайшем месте они примерно в 4 км от окраины», — рассказали военные.

Город Кременная находится в окружении обширных рукотворных сосновых лесов, высаженных на песчаниках в советское время. Территория здесь резко контрастирует со степными просторами севера Луганской области. Теперь леса осложняют и наступление, и оборону. В них трудно создать сплошную линию фронта. Условная линия соприкосновения охватывает его дугой.

Артиллерия под укрытием вечнозеленых лесов продолжает поддержку своих войск и непрерывно охотится за «артой» противника. Подавить украинские орудия и ракетные установки здесь особенно сложно. Всего же, по словам военных, группировка противника оценивается здесь в 15 тыс. человек.

Крупной украинской группировке солдат и артиллерии, сосредоточенной под Кременной, противостоит внушительная и хорошо оснащенная российская. Это видно по позициям в окрестных лесах и интенсивному военному трафику на дорогах. Нет сомнений, что противнику и дальше не удастся продвинуться на этом направлении.

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