В районе Кременной Луганской Народной Республики (ЛНР) экипаж боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» уничтожил опорные пункты украинских боевиков. Об этом стало известно в четверг, 26 января.

Беспилотник Западного военного округа (ЗВО) обнаружил боевиков, а затем по ним открыл огонь БМПТ из двух 30-миллиметровых пушек 2А42 и гранатометов АГ-17, передает «РИА Новости».

Командир с позывным Морячок рассказал, что БМПТ работает с того же места, откуда стрелял танк, после чего заходит пехота.

Ранее, 24 января, военный эксперт Алексей Леонков рассказал о технических характеристиках «Терминатора». По его словам, в зоне СВО он неплохо показывает себя, уничтожает живую силу, легкобронированную и автотехнику. Противник явно не рассчитывал встречи с такой боевой машиной.

Тогда же Минобороны России показало кадры, на которых российский танк под прикрытием боевой машины поддержки танков «Терминатор» уничтожает атакующую группу пехоты Вооруженных сил Украины на бронемашинах.

В декабре 2022-го командир экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа рассказал, что украинские военные остерегаются российских БМПТ «Терминатор». Механик-водитель одного из «Терминаторов» отметил, что украинские военные хотят получить себе эту технику и даже назначили вознаграждение для тех, кто ее «затрофеит».

БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение в России еще в 2018 году.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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