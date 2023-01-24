Военный эксперт рассказал о технических характеристиках БМПТ «Терминатор»

Военный эксперт Алексей Леонков 24 января рассказал «Известиям» о технических характеристиках российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

По его словам, это универсальная машина. Она вооружена двумя 30-миллиметровыми пушками и пакетом ПТУРов, что позволяет эффективно действовать против живой силы и тяжелой техники противника.

«БМПТ обкатывались в Сирии. В зоне военной спецоперации она неплохо показывает себя, уничтожает живую силу, легкобронированную и автотехнику. Противник явно не рассчитывал встречи с такой боевой машиной. Машина эффективная, и ей трудно противостоять. Но это не значит, что БМПТ не надо модернизировать. Думаю, машина скоро претерпит изменения», — сказал Леонков.

Сейчас в зоне спецоперации продолжается обкатка «Терминатора», накапливается опыт применения, уверен эксперт.

«Многие военные эксперты говорили, что для БМПТ мало 30-миллиметровых пушек, нужно 57 мм. С такой пушкой огневая мощь машины значительно вырастет, машина станет лучше. Боевой модуль с 57-миллиметровой пушкой у нас уже есть — на зенитном артиллерийском комплексе «Деривация-ПВО». По результатам боевой работы в зоне СВО решится судьба БМПТ, наметятся пути модернизации», — заключил Леонков.

Ранее в этот день Минобороны России показало кадры, на которых российский танк под прикрытием боевой машины поддержки танков «Терминатор» уничтожает атакующую группу пехоты Вооруженных сил Украины на бронемашинах.

В декабре 2022-го командир экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа рассказал, что украинские военные остерегаются российских БМПТ «Терминатор». Механик-водитель одного из «Терминаторов» отметил, что украинские военные хотят получить себе эту технику и даже назначили вознаграждение для тех, кто ее «затрофеит».

БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение в России еще в 2018 году.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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