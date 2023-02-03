Нежелательные лица: эстонскую программу электронного резидентства раскритиковали в Евросоюзе

Комитет Совета Европы по борьбе с отмыванием денег выступил с острой критикой действующей в Эстонии программы электронного резидентства. В перспективе это может поставить крест на всей программе э-резидентства, которую в Таллине считают одной из главных своих историй успеха. По мнению экспертов, такая критика прозвучала именно сейчас неспроста. Евросоюз строит вокруг себя бастион, которым хочет отгородиться от третьих стран — а ведь большинство из тех, кто пользовался эстонской услугой, живут в государствах, в состав ЕС не входящих. Подробности — в материале «Известий».

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Программу электронного резидентства для иностранцев, не проживающих постоянно в стране, Эстония запустила в декабре 2014 года. Лица, решившие воспользоваться этой программой, могут учреждать через интернет предприятия в Эстонии, дистанционно руководить ими и осуществлять эту деятельность независимо от их физического местонахождения. Электронное резидентство не дает права на гражданство, вид на жительство и права на въезд в Эстонию или в Европейский союз. Электронные резиденты также не являются налоговыми резидентами Эстонии. И тем не менее данная программа позволяет зарегистрировать свой бизнес на территории ЕС — в силу чего ею заинтересовались многие предприниматели из третьих стран.

Удостоверения эстонских э-резидентов были торжественно вручены папе Франциску, премьер-министру Японии Синдзо Абе, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, премьер-министру Люксембурга Ксавье Беттелю и предпринимателю Биллу Гейтсу. Но если с рекламой всё было в порядке, то в реальной действительности людям, решившим получить эстонское электронное резидентство, в какой-то момент пришлось столкнуться с многочисленными проблемами. В 2018 году эстонские банки стали закрывать у них счета или вовсе отказывать в открытии таковых. Тогда депутат эстонского Рийгикогу (парламента) Денис Бородич и финансовый консультант Рон Лувищук даже предупредили, что если эта проблема срочно не разрешится, то на проекте электронного резидентства можно будет ставить крест.

Финансовые эксперты связали ужесточение требований эстонских банков к заграничным владельцам счетов с проблемами в банковском секторе соседней Латвии, где многие банки выстраивали свой бизнес именно на обслуживании нерезидентов. Но такое положение дел не устраивало финансовые круги западного мира, недовольные тем, что Латвия зарабатывает на своем положении «тихой гавани» для капиталов незападного происхождения. Поэтому структуры ЕС и США обвинили латвийские банки в большом количестве «сомнительных трансакций» и потребовали «навести порядок» в этой сфере. В результате некоторым латвийским банкам пришлось заплатить большие штрафы, а ABLV Bank и вовсе закрылся. В результате латвийские власти так ужесточили свое финансовое законодательство, что теперь физическому или юридическому лицу из стран, находящихся за пределами ЕС и США, открыть счет в этой прибалтийской республике предельно сложно.

Нежелательные лица Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Прежний премьер-министр Эстонии Юри Ратас озаботился проблемой и пообещал договориться с банками, чтобы они не препятствовали открытию счетов иностранцам. Свое обещание он выполнил — давление на нерезидентов ослабло. Но позже атаку на них начали эстонские спецслужбы. «Предлагаемую Эстонией программу международного сотрудничества в форме электронного резидентства подстерегают серьезные риски», — отмечали в 2020 году в эстонской полиции безопасности (КаПо).

Евросоюз недоволен

По состоянию на конец января 2023 года в Эстонии насчитывалось 63 074 действующие карты электронного резидента. Всего с момента запуска программы статус э-резидента получили 99 205 человек. Они создали более 21 тыс. новых предприятий. Помимо косвенного экономического дохода, который, в частности, связан с ростом и инвестициями эстонских предприятий, обслуживающих э-резидентов, доход от программы в бюджет Эстонии составил более €100 млн, из которых €90 млн — налоговые поступления. Но с начала 2022 года количество новых зарегистрировавшихся э-резидентов начало неуклонно снижаться.

В течение первых шести месяцев 2022 года (более поздние данные пока отсутствуют) статус э-резидента получили 5408 иностранцев. За это же время электронные резиденты учредили в Эстонии 2198 новых компаний. По сравнению с первым полугодием 2021 года количество иностранцев, ставших э-резидентами, снизилось на 12%, а число открытых ими фирм уменьшилось на 4%. «Мы имеем дело с ожидаемым спадом, на который существенно повлияла приостановка выдачи э-резидентства гражданам России и Беларуси», — пояснил генеральный директор программы Лаури Хаав.

А в конце января 2023 года комитет Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (Moneyva) выступил с острой критикой эстонской программы электронного резидентства. Глава эстонского филиала банка Swedbank Олави Лепп заявил, что «это отчет более чем на триста страниц, в котором наша программа э-резидентства упоминается более ста раз, и не в положительном ключе». По словам главы эстонского государственного Бюро данных об отмывании денег Матиса Мяэкера, в отчете «были упреки в том, что мы впустили людей, которым, возможно, не следовало предоставлять электронное резидентство», а в качестве примера упоминаются два неких выходца из Северной Кореи.

Как отметил Мяэкер, Эстонию обвинили в том, что она не может обеспечить «достаточный контроль» за теми, кому позволяет открывать у себя юридические лица. Самая острая критика заключалась в том, что электронные резиденты получают гораздо более легкий доступ к бизнес-среде Эстонии и созданию предприятий. «В Бюро данных об отмывании денег мы также неоднократно говорили, что программа электронного резидентства сопряжена с рисками отмывания денег и финансирования терроризма », — добавил Мяэкер.

Нежелательные лица Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Руководитель по рискам и юридическим вопросам государственного бюро э-резидентства Оскар Ыун с критикой не согласен. «Система подачи заявок с учетом рисков, тщательный контроль и цифровой след гарантируют, что э-резиденты находятся под значительно большим контролем, нежели другие иностранные граждане, ведущие бизнес в Эстонии», — отметил он. По уверениям Ыуна, в течение некоторого времени предпочтение в качестве э-резидентов отдавалось предпринимателям из стран, с которыми Эстония «поддерживает сотрудничество в сфере юстиции, безопасности и правопорядка». Кроме того, по его словам, министерство внутренних дел Эстонии в настоящее время разрабатывает правовую поправку, которая ограничит доступ к электронному резидентству жителям «некоторых стран — прежде всего таких, где риски отмывания денег и финансирования терроризма становятся всё более высокими».

Двери закрываются

Политолог Максим Рева, уроженец Эстонии, в беседе с «Известиями» отметил, что принятая в этой стране возможность электронного резидентства действительно привлекла многих людей по всему миру — благодаря в том числе упрощенной системе налогообложения и бухгалтерии. Претензии же со стороны Moneyva Рева предлагает воспринимать в более широком контексте — в связи с чем вспоминает события пятилетней давности. «Когда-то элиты стран Балтии не позиционировали свои страны в качестве передового отряда НАТО, выдвинутого против России. Еще каких-то десять лет назад они хотели бы видеть себя экономико-финансовым мостом между Востоком и Западом, тихой гаванью для стекающихся в ЕС капиталов, в том числе и из России. В общем, пытались стать эдакой прибалтийской Швейцарией — и достаточно преуспели в этом. Капиталы к ним действительно стекались — в том числе и очень, надо признать, мутного происхождения. До поры чиновников стран Балтии не интересовало происхождение поступавших к ним в регион денег. Но в какой-то момент старшие товарищи дали понять, что их такое положение дел не устраивает, и начали зачистку», — рассказывает Рева.

Нежелательные лица Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

По его словам, борьба с отмыванием денег из СНГ велась не только в Латвии, но и в Эстонии. «Некогда часть эстонской элиты была напрямую замешана в отмывании выводимых из России денег; через Эстонкую Республику переваливались сотни миллионов долларов. Но потом Евросоюз скомандовал прекратить такую практику — и началось разрушение годами выстраиваемых финансовых мостов. Достаточно вспомнить имевший в 2018 году скандал с эстонским филиалом Danske Bank, который обвинили в выводе из России 8,5 млрд пятью годами ранее. В результате образ Латвии как квазиофшора, «Швейцарии» для капиталов с постсоветского пространства оказался развеян в пух и прах. Понятно, что деньги, приходившие из-за границы и оседавшие в прибалтийских банках, очень часто были весьма подозрительного происхождения. Но потом тамошняя «прачечная» для зачастую сомнительных капиталов из России и СНГ прикрылась» , — отмечает Рева.