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ЕЦБ объявил о ликвидации банка ABLV

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Обвиненный в отмывании денег латвийский банк ABLV будет ликвидирован, заявил Европейский центральный банк (ЕЦБ). Об этом сообщает ТАСС.

«23 февраля ЕЦБ установил, что в банке ABLV имеются признаки наступающего краха в соответствии с регламентом о едином Европейском надзорном механизме (ЕНМ). ЕЦБ также установил, что в дочернем банке ABLV Bank Luxembourg имеются признаки наступающего краха», — говорится в заявлении ЕЦБ.

Ликвидация этих банков будет проведена в соответствии с законодательствами Латвии и Люксембурга. Также отмечается, что банк не располагает достаточными средствами, чтобы погасить свои долги и выполнить другие обязательства.

Минфин США ранее обвинил латвийский ABLV Bank в отмывании денег. Банк назвал это заявление клеветой и пообещал добиваться опровержения.

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