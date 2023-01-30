В ГД назвали пропагандисткой уловкой план Украины вступить в Евросоюз за два года

Деятельность киевской власти приведет к тому, что Украина «окончательно потеряет саму себя так, что и в Евросоюз принимать будет некого». Об этом 30 января «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что его страна рассчитывает вступить в ЕС в течение ближайших двух лет.

По мнению Белика, киевский режим наивно полагает, что Украину «с распростертыми объятиями» ждут в Евросоюзе.

«Украина летом стала кандидатом в члены Евросоюза, но в этом статусе она может оставаться десятилетиями. Деятельность нынешнего украинского руководства способна привести к тому, что страна, уже практически потерявшая свой суверенитет, разрушит свою государственность и окончательно потеряет саму себя так, что и в Евросоюз принимать будет некого», — сказал депутат.

Как он подчеркнул, такое «систематическое погружение в хаос», которое ведет Киев, является не путем к «пресловутой» европейской демократии, а «путем в никуда».

«Амбициозный план, о котором говорит Шмыгаль, так и останется амбициозным планом и пропагандисткой уловкой, поэтому о каком двухлетнем курсе в ЕС можно говорить, когда страна находится в состоянии конфликта», — отметил Белик.

Парламентарий добавил, что ЕС и до украинского кризиса не спешил принимать страну в свои ряды, сейчас же Украина стала для Евросоюза «откровенной проблемой», а предоставление ей статуса кандидата — это всего лишь жест доброй воли от показательного «единой» Европы на фоне специальной военной операции РФ.

Ранее в этот день газете Politico писала, что тема вступления Украины в ЕС будет одной из ключевых на саммите Евросоюз — Украина, который состоится 3 февраля. Однако, как отмечает издание, украинский план о вступлении в ЕС представляет проблему и не считается реалистичным. Источники указывают, что Украине как минимум необходимо выполнить все поставленные Еврокомиссией условия. Многие страны также убеждены, что Киев может стать чрезмерным бременем для европейского бюджета.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

В июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран ЕС на саммите в Брюсселе.

В декабре сообщалось, что Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения страной рекомендаций ЕК для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Среди них, в частности, был законопроект о реформе Конституционного суда Украины.

Однако еврокомиссар Оливер Вархели заявил, что Украине потребуется больше года или двух на подготовку к вступлению в ЕС.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что к тому времени, как Киев выполнит все требования Евросоюза, объединение вполне может прекратить свое существование.