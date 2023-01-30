Правительство на три года продлило субсидии по значимым авиамаршрутам ДФО
Правительство на три года продлевает программу субсидирования перелетов по социально значимым авиамаршрутам Дальневосточного федерального округа. Об этом 30 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, программа очень востребована: в прошлом году ею воспользовались более 350 тыс. человек, а количество маршрутов было увеличено почти вдвое — до 37.
«Особое значение здесь имеет стоимость билета. Необходимо обеспечивать для людей не только транспортную, но и финансовую доступность перелетов в соседние регионы», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
В конце прошлого года в Росавиации сообщили, что за 2022 год авиаотрасль получила от правительства 172 млрд рублей субсидий. Отмечалось, что все деньги были освоены в полном объеме.
В ноябре 2022 года руководитель Росавиации Александр Нерадько заверил в отсутствии риска банкротства среди российских авиакомпаний.
В июле же президент России Владимир Путин отметил, что сфера воздушных перевозок в России оказалась под ударом в условиях санкций и неадекватных решений бывших западных партнеров. Однако в то же время эта ситуация дает нам уникальную возможность для выхода на принципиально новый уровень развития.