МИД КНР призвал США прекратить поставки оружия Украине

Власти США являются крупнейшим инициатором конфликта на территории Украины. Такую позицию 30 января озвучила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга.

«США — главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным», — отметила она.

По словам Мао Нин, в том случае если американские власти действительно хотят как можно скорее прекратить кризис на территории Украины, то они должны перестать передавать Киеву тяжелое оружие.

«Если они действительно заботятся о безопасности украинского народа, то должны прекратить отправлять туда вооружение и наживаться на войне. Необходимо ответственно способствовать скорейшей деэскалации и создать благоприятную обстановку и условия для ведения мирных переговоров заинтересованными сторонами», — заключила официальный представитель МИДа.

25 января в пресс-службе Пентагона сообщили о том, что общий объем нового пакета помощи Украине от США с учетом поставок танков Abrams составит $400 млн. В заявлении также отмечалось, что c начала работы администрации президента США Джо Байдена совокупный объем военной помощи США Украине достиг $27,8 млрд.

В тот же день Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

При этом уже 28 января появилась информация о том, что поставка американских танков Abrams будет возможна только в конце этого или начале следующего года. Сообщается, что Соединенные Штаты анонсировали поставку 31 боевой машины, которую им еще предстоит изготовить.

До этого, 27 января, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предупредил, что поставка танков Abrams Киеву займет много месяцев.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.