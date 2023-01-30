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Турция объявила о проведении саммита по газовому хабу в середине февраля в Стамбуле

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Фото: Global Look Press/imago-images.de
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В Стамбуле 14 и 15 февраля пройдет газовый саммит. Об этом 30 января объявил глава министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

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«14–15 февраля в Стамбуле планируется проведение международного саммита по нашему проекту газового хаба», — заявил он на пресс-конференции.

О возможности создания газового хаба в Турции президент России Владимир Путин сообщил 12 октября 2022 года. Как тогда рассказал «Известиям» директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, успех такого проекта сделает Турцию одной из важнейших держав в Азии и Европе как в экономике, так и в политике. Для РФ этот проект также выгоден, так как страна сможет обеспечить рынки сбыта в обход санкций.

1 ноября Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом, который можно быстро запустить. Он добавил, что покупатели газа есть всегда, так как голубое топливо — очень востребованный продукт в мире.

В конце декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что Турция и Россия приступили к практической реализации проекта газового хаба на турецкой территории. По его словам, он обеспечит прозрачное и справедливое ценообразование на рынке.

17 января агентство Anadolu написало, что Турция ведет активную подготовку инфраструктуры для начала полноценного функционирования в стране международного газового хаба. Сообщалось, что в Средиземное море прибыла уже третья плавучая регазификационная установка.

Позднее, 28 января, заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов сообщил, что Москва и Анкара начали обсуждение деликатных вопросов безопасности газового хаба. Он отметил энтузиазм турецких партнеров, их конструктивизм и «заряженность на плотную совместную работу».

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