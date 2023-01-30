Россиянин Хачанов стал третьей ракеткой мира

Россиянин Карен Хачанов по окончании Открытого чемпионата Австралии (Аustralian Open) занял третью строчку чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Хачанов дошел до полуфинала турнира в Мельбурне, где проиграл греку Стефаносу Циципасу.

Лидер рейтинга — серб Новак Джокович, 29 января он в 10-й раз выиграл турнир Australian Open.

Россиянин Андрей Рублев 10-й в этом списке, а Даниил Медведев — 29-й.

28 января теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в финале Australian Open, а российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу в юниорском турнире Australian Open в Мельбурне.