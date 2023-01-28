Реклама
Прямой эфир
Спорт
Глава МОК не исключил участия россиян в ОИ-2024 под нейтральным флагом
Происшествия
На станции «Каширская» в Москве произошел пожар
Мир
Живущие на Украине венгры рассказали о новой волне мобилизации
Мир
В Иерусалиме произошло новое нападение с оружием на людей
Мир
В Израиле 42 человека задержаны после теракта в Восточном Иерусалиме
Мир
Москва перефокусировла диалог по антитеррору с США на Азию и Африку
Мир
В ВВС Украины заявили о желании получить от Запада 24 истребителя
Мир
В США начались протесты из-за гибели избитого полицией афроамериканца
Новости компаний
В правительстве Москвы рассказали о разработке тестов на определение генетических заболеваний
Мир
МИД РФ заявил о проработке НАТО киберударов по Москве и Калининграду
Мир
Рим и Париж собираются отправить Украине ракеты для систем ПВО
Спорт
Теннисистка из РФ Корнеева победила в юниорском турнире Australian Open

Белорусская теннисистка Соболенко выиграла финал Australian Open

0
Фото: REUTERS/Loren Elliott
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Теннисистка из Белоруссии, пятая ракетка мира Арина Соболенко обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в финале открытого Australian Open в Мельбурне 28 января.

С новым кортом: как начали сезон российские теннисисты
Даниил Медведев и Аслан Карацев остановились в шаге от выхода в финал в Аделаиде и Ченнае

Поединок проходил на арене Рода Лэйвера. Белорусска одержала победу со счетом 4:6, 6:3, 6:4. На счету Соболенко 17 эйсов, 7 двойных ошибок, 5 реализованных брейк-пойнтов из 7, передает газета «Спорт-Экспресс».

Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 29 минут.

24-летняя Соболенко впервые выиграла турнир «Большого шлема».

Ранее в этот же день российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу в юниорском турнире Australian Open. В финальном поединке Корнеева сыграла с землячкой Миррой Андреевой. 15-летние теннисистки провели на корте 3 часа 18 минут. Счет составил 6:7 (2:7), 6:4, 7:5. До решающей встречи Корнеева обошла японку Саяку Исии, Андреева — британку Рану Акуа Стойбер.

Первый раз в истории на юниорском турнире Australian Open финал разыграли две россиянки. Спортсменки выступают под нейтральным флагом.

Накануне стало известно о выходе в финал открытого чемпионата Австралии сербского спортсмена Новака Джоковича. Он обыграл своего американского противника Томми Пола в полуфинале. Встреча длилась 2 часа 20 минут и закончилась со счетом 7:5, 6:1, 6:2.

Australian Open завершится 29 января.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023