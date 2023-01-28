Белорусская теннисистка Соболенко выиграла финал Australian Open
Теннисистка из Белоруссии, пятая ракетка мира Арина Соболенко обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в финале открытого Australian Open в Мельбурне 28 января.
Поединок проходил на арене Рода Лэйвера. Белорусска одержала победу со счетом 4:6, 6:3, 6:4. На счету Соболенко 17 эйсов, 7 двойных ошибок, 5 реализованных брейк-пойнтов из 7, передает газета «Спорт-Экспресс».
Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 29 минут.
24-летняя Соболенко впервые выиграла турнир «Большого шлема».
Ранее в этот же день российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу в юниорском турнире Australian Open. В финальном поединке Корнеева сыграла с землячкой Миррой Андреевой. 15-летние теннисистки провели на корте 3 часа 18 минут. Счет составил 6:7 (2:7), 6:4, 7:5. До решающей встречи Корнеева обошла японку Саяку Исии, Андреева — британку Рану Акуа Стойбер.
Первый раз в истории на юниорском турнире Australian Open финал разыграли две россиянки. Спортсменки выступают под нейтральным флагом.
Накануне стало известно о выходе в финал открытого чемпионата Австралии сербского спортсмена Новака Джоковича. Он обыграл своего американского противника Томми Пола в полуфинале. Встреча длилась 2 часа 20 минут и закончилась со счетом 7:5, 6:1, 6:2.
Australian Open завершится 29 января.