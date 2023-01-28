Теннисистка из РФ Корнеева победила в юниорском турнире Australian Open

Российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу в юниорском турнире Australian Open в Мельбурне.

В финальном поединке Корнеева сыграла с землячкой Миррой Андреевой. 15-летние теннисистки провели на корте 3 часа 18 минут. Счет составил 6:7 (2:7), 6:4, 7:5. До решающей встречи Корнеева обошла японку Саяку Исии, Андреева — британку Рану Акуа Стойбер.

Первый раз в истории на юниорском турнире Australian Open финал разыграли две россиянки. Спортсменки выступают под нейтральным флагом.

17 января Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить российский флаг на трибуны Australian Open. В заявлении организации говорится, что данное решение связано с жалобами украинских зрителей. Под запрет также попал флаг Белоруссии.

27 января стало известно о выходе в финал Australian Open сербского спортсмена Новака Джоковича. Он обыграл своего американского противника Томми Пола в полуфинале. Встреча длилась 2 часа 20 минут и закончилась со счетом 7:5, 6:1, 6:2.

Australian Open завершится 29 января.