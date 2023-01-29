Сербский теннисист Новак Джокович выиграл финал Australian Open 29 января. Спортсмен обыграл грека Стефаноса Циципаса. Встреча закончилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Джокович выигрывает Australian Open уже в 10-й раз — это рекорд турнира.



Джокович в мачте с Циципасом выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Циципаса 15 эйсов, три ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из трех, дополняет «Спорт-Экспресс».

Серб занимает в настоящее время пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

О том, что Джокович вышел в финал Australian Open, обыграв своего американского противника Томми Пола в полуфинале, стало известно 27 января. Матч длился 2 часа 20 минут и завершился со счетом 7:5, 6:1, 6:2. Циципас в свою очередь одержал победу в матче полуфинала с российским теннисистом Кареном Хачановым.