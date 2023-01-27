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Джокович вышел в финал Australian Open и побил рекорд по числу побед подряд

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Australian Open и побил рекорд по числу побед подряд
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Фото: REUTERS/Jaimi Joy
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Теннисист из Сербии Новак Джокович обыграл своего американского противника Томми Пола в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне. Об этом 27 января сообщается на сайте турнира.

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Матч длился 2 часа 20 минут и завершился со счетом 7:5, 6:1, 6:2.

В финале Джокович выступит против игрока из Греции Стефаноса Циципаса, который в свою очередь победил в матче полуфинала с российским теннисистом Кареном Хачановым.

В этом году Джокович одержал уже 27 побед на Australian Open подряд, тем самым побив рекорд американского теннисиста Андре Агасси, который выиграл 26 матчей подряд в 2000–2001 и в 2003–2004 годах.

Ранее, 25 января, российский теннисист Андрей Рублев уступил Джоковичу в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч завершился со счетом 6:1, 6:2, 6:4.

Australian Open завершится 29 января. В 2022 году победителем турнира стал испанец Рафаэль Надаль, а среди женщин — австралийка Эшли Барти.

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