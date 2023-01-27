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Российский теннисист Хачанов уступил Циципасу в полуфинале Australian Open

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Фото: REUTERS/Loren Elliott
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Российский теннисист Карен Хачанов проиграл греку Стефаносу Циципасу в полуфинале чемпионата Australian Open в Мельбурне. Об этом в пятницу, 27 января, говорится на официальном сайте турнира.

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Встреча продолжалась 3 часа 24 минуты. Счет составил 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6 в пользу Циципаса. Грек сделал 18 подач навылет против 10 у Хачанова.

Второй финалист определится 27 января в матче между сербом Новаком Джоковичем и американцем Томми Полом, дополняет газета «Спорт-Экспресс».

24 января Хачанов впервые в своей карьере вышел в полуфинал чемпионата Australian Open. Он обыграл американца Себастьяна Корду, который отказался продолжать матч в третьем сете из-за травмы.

Днем позже российский теннисист Андрей Рублев уступил Джоковичу в четвертьфинале Australian Open. Джокович одержал победу со счетом 6:1, 6:2, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 4 минуты.

Australian Open завершится 29 января. В 2022 году победителем турнира стал испанец Рафаэль Надаль, а среди женщин — австралийка Эшли Барти.

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