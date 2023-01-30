Финансист дала рекомендации о досрочном погашении кредита

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Алтухова рассказала, что по закону заемщик может закрыть любой кредит досрочно, за это нет штрафов. Однако, это не всегда выгодно, поделилась она в беседе с «Прайм» 30 января.

Эксперт посоветовала сокращать срок выплат в первой половине срока кредитования, а не в конце.

«При дифференцированном способе погашения кредита, когда его размер уменьшается с каждым месяцем, а соотношение процентов и основной суммы долга остается неизменным, досрочное погашение выгодно в любой момент», — объяснила Алтухова.

Она также порекомендовала не тратить последние деньги на кредит, эти выплаты не должны быть в ущерб комфорту. Также финансист напомнила о важности «подушки безопасности», накоплений должно быть достаточно для трех—шести месяцев обычной жизни.

Накануне эксперт Центра финансовой грамотности Ольга Дайнеко рассказала, как оформление потребительского кредита вместо ипотеки под залог личного имущества и кредитование в торговых точках способны финансово навредить заемщику.

27 января сообщалось, что в 2022 году темпы роста ипотеки в России составили 20,4% (это +31% по сравнению с 2021 годом). По данным Центробанка РФ, этому поспособствовали предложенные государством субсидируемые программы.

14 января аналитики федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что средние ставки по ипотеке на загородную недвижимость стали значительно доступнее, чем на вторичные квартиры. По итогам прошлого месяца разница между средними одобренными ставками в этих сегментах выросла до рекордных 2,3%.

В конце декабря 2022 года стало известно, что Центробанк предложил ограничить возможность пользоваться льготной ипотекой, чтобы заемщик мог взять такой кредит только один раз.