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Ипотека на частные дома в РФ побила очередной рекорд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Средние ставки по ипотеке на загородную недвижимость стали значительно доступнее, чем на вторичные квартиры. По итогам прошлого месяца разница между средними одобренными ставками в этих сегментах выросла до рекордных 2,3%, сообщили «Известиям» 14 января аналитики федеральной компании «Этажи».

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«Традиционно средние ставки на загородную недвижимость в России были выше, чем на городские квартиры. В 2019 году разница доходила до 1,5%. Ситуация начала меняться с запуском сельской ипотеки, когда средние ставки на загородную недвижимость стали чуть ниже, чем на вторичное жилье», — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

В этом году, по ее словам, расширение семейной и льготной ипотеки на покупку индивидуальных домов, а также выделенные лимиты по сельской ипотеке стали еще больше увеличивать разрыв в ставках.

Средние одобренные ставки на загородную недвижимость были ниже, чем на вторичное жилье, даже в период резкого роста ключевой ставки весной 2022 года, добавила эксперт.

При этом, если с октября ставки на вторичное жилье стали расти, на загородную недвижимость они продолжили снижаться, отметила Решетникова.

В итоге за прошедший месяц средние одобренные ставки по ипотеке на вторичное жилье составили 11,1%, а на загородную недвижимость — 8,8%, на новостройки — 7,1%, сказала она.

«Увеличение доступности ипотеки на загородную недвижимость приведет к дальнейшему росту спроса в этом сегменте, первую волну можно ожидать уже в феврале», — спрогнозировала Решетникова.

В декабре 2022 года аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» выделили основные причины, по которым в прошлом году отказывали в выдаче ипотечного кредита. Банки одобряют из десяти заявок только семь, отказывают чаще всего по одной из пяти причин.

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