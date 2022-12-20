Эксперты назвали топ-5 причин отказа в ипотеке

Эксперты выделили основные причины, по которым в 2022 году в России отказывали в выдаче ипотечного кредита. Банки одобряют из десяти заявок только семь, отказывают чаще всего по одной из пяти причин, рассказали «Известиям» аналитики «НДВ-Супермаркет Недвижимости» 20 декабря.

Первое место среди отказов занимает отрицательная кредитная история. Любая задержка по ранее оформленным кредитам снижает вероятность одобрения, но при отказе можно обратиться в другой банк, рассказали специалисты.

«Второй часто встречающейся причиной отказа остается неофициально оформленный стаж заемщика. Банки предлагают программу по двум документам, однако обращают внимание на отчисления, которые делаются в Пенсионный фонд РФ», — сообщили в компании.

Также в этом году банки продолжили отказывать в ипотеке клиентам из-за работодателя, исходя из рисков банкротства и сокращений. Это компании, которые напрямую связаны с санкционными списками и риском покинуть территорию страны в ближайшем будущем, уточнили аналитики.

По данным компании, введение и продление льготной ипотеки привело к тому, что желающих взять на себя кредитные обязательства увеличилось. Одобрение банком напрямую связано с ежемесячными расходами заемщика, которые не должны превышать 50% от его текущих доходов. Учитываются действующие кредитные обязательства, кредитные карты, аренда жилья и прочее. При обращении семьи всегда рассматривается общий доход супругов. Если обращается один человек, не зарегистрированный в браке, есть вероятность, что банк попросит о наличии созаемщика, рассказали эксперты.

Замыкает пятерку причин отказа наличие потребительского кредита, сказали аналитики. В ряде случаев заемщик сначала получает одобрение по ипотеке, а потом обращается за потребительским кредитом для внесения первоначального взноса. Однако банк может провести повторную проверку кредитной истории и дать отказ по ее итогам, пояснили в компании.

Кроме того, по словам руководителя отдела ипотечного кредитования «НДВ Супермаркет Недвижимости» Сергея Китаева, фиксировались отказы мужчинам призывного возраста. Так, часть банков стала более внимательно подходить к рассмотрению заявок на кредит от таких заявителей. Финансовые организации в обязательном порядке стали просить предоставить военный билет, добавил он.

Ранее в этот день сообщалось, что в Госдуме предложили субсидировать 50% первого взноса по ипотеке для молодых семей при покупке квартиры в новостройке или на возведение частного дома.

Согласно инициативе, которая была направлена премьер-министру Михаилу Мишустину, предлагается субсидировать не более 900 тыс. рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и не выше 450 тыс. в других регионах.